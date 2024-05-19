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Yaşam "Adamdaki cesarete bak, helal olsun sana" Hiç mi korkmadın diye sormazlar mı?
Yaşam

"Adamdaki cesarete bak, helal olsun sana" Hiç mi korkmadın diye sormazlar mı?

Yeniakit Publisher
2024-05-19 18:09:00 -
"Adamdaki cesarete bak, helal olsun sana" Hiç mi korkmadın diye sormazlar mı?

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arabanın jantında yılan bulunduğunu fark eden vatandaşlar panik yaşarken, bir vatandaşın yılanı bulunduğu yerden profesyonelce çıkarması şaşkınlık oluşturdu.

Manisa’nın en merkezi noktası olan Valilik binası önünde park halindeki bir arabanın jantlarının arasında fark edilen bir yılan, çevreden geçen vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Vatandaşlar birbirlerine yılanı gösterirken, korkusuz bir vatandaş arabanın tekerlerine doğru eğildi ve sıkışmış yılanı yerinden çekerek çıkardı. Vatandaş ağzındaki sigarasını bırakma gereği bile duymadan korkusuzca yılanın kuyruğunu tuttu ve havaya kaldırarak çevredekilere gösterdi.

Bazı vatandaşlar bu cesur hareketi alkışlarken, çevreden "Adamdaki cesarete bak. Helal olsun sana" dedi. Cesur vatandaş ise çıkardığı yılana bakıp “Hay maşallah", diyerek yaklaşık 1 metre boyundaki hayvanın uzunluğuna dikkat çekti.

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