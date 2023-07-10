Adam kaybetmeden edemiyor! 43 gün önce yenilen Kemal ‘erken seçim’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifak politikasına yönelik eleştiriler, CHP'deki değişim tartışmaları ve 2024’te yapılacak yerel seçime dair merak edilen sorulara cevap verdi.

Burada Kılıçdaroğlu, akılalmaz bir açıklama yaptı; erken seçim iddiasında bulundu.

"Türkiye'de bir erken seçim ihtimali var mı? İktidar 5 yıl kesintisiz devam edebilir mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"Türkiye her an bir erken seçime gidebilir. Biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız…"