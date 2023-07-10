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Siyaset Adam kaybetmeden edemiyor! 43 gün önce yenilen Kemal ‘erken seçim’ dedi
Siyaset

Adam kaybetmeden edemiyor! 43 gün önce yenilen Kemal ‘erken seçim’ dedi

Yeniakit Publisher
2023-07-10 16:23:00 -
Adam kaybetmeden edemiyor! 43 gün önce yenilen Kemal ‘erken seçim’ dedi

Henüz 43 gün önce unutulmaz bir hezimet yaşayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye her an bir erken seçime gidebilir, biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız" diyerek adeta beyin yaktı!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ittifak politikasına yönelik eleştiriler, CHP'deki değişim tartışmaları ve 2024’te yapılacak yerel seçime dair merak edilen sorulara cevap verdi.

Burada Kılıçdaroğlu, akılalmaz bir açıklama yaptı; erken seçim iddiasında bulundu.

"Türkiye'de bir erken seçim ihtimali var mı? İktidar 5 yıl kesintisiz devam edebilir mi?" sorusuna Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

"Türkiye her an bir erken seçime gidebilir. Biz her koşulda hazırlıklı olmalıyız…"

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