Adam gibi adam Maduro'ya büyük şok! Bunu yaptığı için utansın mı yahu?

Salih Tuna, Batı emperyalizminin Venezuela'da seçimleri manipüle etme girişimlerini eleştirdi. Tuna, Maduro'nun seçim zaferinin Batı'nın hoşuna gitmediğini ve darbe çağrılarıyla Maduro'yu devirmeye çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, Batı'nın Maduro'yu "diktatör" olarak nitelendirmesinin emperyalist bir strateji olduğunu belirten Sabah gazetesi yazarı Tuna, Batı'nın çok kutuplu dünya düzenine karşı olduğunu vurguladı. Tuna, şunları kaydetti:

"Politikacılarından tutun Elon Musk gibi oligarklarlarına kadar Batı emperyalizminin temsilcileri "adil seçim" duasına çıkmış, dolayısıyla bir "yumuşak darbenin" altyapısını hazırlamıştı.

Nerde mi?

Venezuela'da; pazar günü gerçekleşen genel seçimlerin öncesinde.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Diktatör Maduro" diyerek alaşağı etmek istedikleri Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz yıl ülkemizde gerçekleşen seçimlerin neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutlamak üzere bizzat Türkiye'ye gelmişti.

Elbette burada "Diktatör Maduro" ifadesinin "Diktatör Erdoğan" ifadesinden farkı olmadığını hatırlatmak gerek.

"Dikte ettikleri" her ne ise, Batı emperyalizminin temsilcilerinin hoşuna gitmediği bir gerçekti.

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Maduro'nun seçim zaferi o denli hoşlarına gitmedi ki, itaatkâr elemanları Arjantin Başkanı Javier Milei, "Diktatör Maduro, defol!" diyerek başladığı açıklamasında Venezuela ordusuna seslenerek darbe çağrısı yaptı.

Milei'nin bu açıklamasını alıntılayan Elon Musk da "Diktatör Maduro, utan!" yorumunu yaptı iyi mi?

Paranın esiri olmak böyle bir şey galiba! Neyse...

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'dan AB Dışişleri Şefi Josep Borrell'e kadar İTD (İsrail Terör Devleti) elebaşı Netanyahu'nun bilumum yandaşları da, Venezuela seçimlerinin "adil olmadığını" ve bundan dolayı "kaygılı" olduklarını ifade etmekte gecikmedi.

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Venezuela'nın petrol kaynaklarının ABD neo-conlarının yıllardır iştahını kabarttığını biliyoruz.

Yine de Maduro'nun asıl kabahatinin bununla sınırlı olmadığını anlamak gerek.

Venezuela Başkanı'nın asıl kabahati, ABD'nin başını çektiği tek kutuplu müesses dünya düzenine karşı çok kutuplu dünya düzenini savunması ve bu doğrultuda hamleler yapmasıydı.

Maduro'nun bilhassa Çin ve Rusya ile kurduğu ilişki, Batı emperyalizminin rahatını kaçırıyordu.

Venezuela gibi enerji kaynakları açısından stratejik öneme sahip bir ülkenin küresel sistemde böyle konumlanması, Güney Amerika kıtasını "arka bahçesi" gören ABD için kabul edilemez bir şeydi.

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Lakin kabul etseler de etmeseler de Maduro kazandı.

Batılı emperyalistler de seçimlerin "adil olmadığı" propagandasıyla birlikte, doğrudan "askeri darbe" teşvik etmek şeklindeki o çok "demokratik" faaliyetlerine hiç vakit kaybetmeden başladılar.

Güney Amerika'da...

"Yahudi olacağım" diyerek soykırımcı Netanyahu'ya ve ırkçı Siyonist destekçilerine yalakalık yapan Arjantin Başkanı Javier Milei darbe çağrısı yaparken, Maduro'nun seçim zaferini tebrik eden liderler de var.

Mesela Bolivya Başkanı Lucho Arce, Honduras Başkanı Xiomara Castro, Küba Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Nikaragua Başkanı Daniel Ortega.

Maduro'yu tebrik eden bu liderlerin ortak noktası mı?

Söz konusu Batılı emperyalistlerin hedefinde olmaktan ibaret, başka ne olsun!"