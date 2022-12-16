Adam bunadı mı? Davutoğlu kendini Konya mitinginde sandı
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Davutoğlu, kendisini Konya’da sandı, ‘27 Mayısçılar gitti’ dedi!" başlıklı yazısı...
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Saraçhane'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dinleyenleri şaşırtan konuşmasını yorumladı.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Ömrünü Kur’an eğitimine adayan bir baba suçlanınca, Saadet Partisi “kabul edilemez” dedi.. Hatta “baba tutuklansın” diyenlerle yandan yandan aynı söylemleri tekrarladı..
LGBTİ’li psikologun tezgahı ile, Kur’an için ömrünü adayan baba tutuklandı..
Saadet Partisi’nin gazetesinde tek satır yok..
Altılı masanın diğer bileşenleri derin bir oh çekip, ellerini ovuşturarak, “Oh oh.. Bunun üzerinden şimdi AK Parti’ye çakarız” planları yaptılar..
Suçlama sabit mi?
Değil...
Henüz iddianame aşamasında..
Suçlananlar, iddiayı kabul ediyorlar mı?
Hayır..
Suçlamadaki iddia edilen olayın tarihi ne.
18 yıl önce..
Dile kolay..
18 yıl..
“18 yıl önce, düğün elbisesini giydim.. Gelin oldum” diyor, fotoğrafta niye damat yok sorusuna, cevap veremiyor kızımız..