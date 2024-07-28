Adalet mesajı! Önlisans’ta flaş Adalet güncellemesi! Türkiye’deki yenilikler: İsmi değişti DGS ile geçiş kalktı!

Üniversitelerin önlisans programında yer alan “Adalet” bölümünün listeden çıkarılması büyük tepki çekmişti. YÖK’ten yanıt gecikmedi. Bölümün tamamen kalmadığı sadece isminin değiştiği ifade edildi.

YÖK Adalet ve Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği programlarını dönüştürdü. Yeni eğitim öğretim yılında bu bölümlerin ismi “Mahkeme Büro Hizmetleri” olarak değiştirildi.

DGS Kısıtı Geldi!

Dönüştürülen önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde veya öğrencilik haklarında değişim olmadı ancak bundan sonra bu bölümü okuyacaklar için kritik bir gelişme yaşandı.

Adalet ismiyle hukuka geçiş mümkünken yeni ismi Mahkeme ve Hukuk Hizmetlerine geçiş kaldırıldı. DGS güncellemesi kapsamında eski adalet mezunları için hukuka geçiş varken yeni adı ile okuyacaklar için DGS ile geçişler kalkmış oldu.

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