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Dünya Adalet Divanı'ndan son dakika İsrail açıklaması
Dünya

Adalet Divanı'ndan son dakika İsrail açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-01-24 21:02:00 -
Adalet Divanı'ndan son dakika İsrail açıklaması

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine açılan 'soykırım' davasında ihtiyati tedbirlere ilişkin kararını açıklayacağı tarihi duyurdu.

İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden devam ederken Güney Afrika'nın açtığı soykırım davasının yankıları tüm dünyada sürüyor.

Karar 26 Ocak'ta açıklanacak

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbirlere ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacak.

Güney Afrika soykırım davası açtı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fiillerinin Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin iki gün sürecek duruşmaları görülecek. Duruşmanın yapılacağı bina önüne sabahın erken saatlerinde Filistinlilerin geldiği görüldü.
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