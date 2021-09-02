Adalet, devletin varlık sebebidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, adaletin devletin varlık sebebi olduğunun altını çizerek, “Vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük” ifadelerini kullandı. Erdoğan şunları söyledi: “Geçmişte yaşananlardan çıkarılması gereken en önemli ders, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının, hukuka bağlı kalmanın hayati öneme sahip olduğu gerçeğidir. 15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir. Önce darbeciler, sonra vesayetçiler, nihayet FETÖ’nün milletimizin adalet duygusuna vurduğu darbelerin izlerini silene dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hakkın, milletin, devletin ve adaletin yanında saf tutan yargı mensuplarımız cumhuriyet tarihimizde ilk defa darbe girişimine karşı hukuku işlettiler. Bu onurlu duruş Türk yargısı önünde beyaz sayfa açmıştır.”

Reform çalışmalarını hızlandıracağız

Yeni adli yılda hem adalet teşkilatını hem de vatandaşları rahatlatacak yargı reformu çalışmalarının hızlandırılacağını vurgulayan Erdoğan, “Reform stratejimizin temelinde özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye idealimiz bulunmaktadır. Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik, etmeyeceğiz.. Yeni bir yargı paketi için hemen kolları sıvadık. Arkadaşlarımız en kısa zamanda bu yeni paketi Meclisin gündemine getirecekler” dedi.

Yargıtay’daki programın ardından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi mezuniyet törenine katılan Erdoğan, daha sonra da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.