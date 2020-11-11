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Gündem Adalet Bakanlığı’nın İnfaz koruma, Zabıt kâtibi, Mübaşir alımları ne zaman yapılacak?
Gündem

Adalet Bakanlığı’nın İnfaz koruma, Zabıt kâtibi, Mübaşir alımları ne zaman yapılacak?

Memur adayların Adalet Bakanlığı'nın memur alımı ilanı için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan alımlar İnfaz Koruma memurluğu, zabıt katipliği, İcra katipliği, cezaevi katipliği ve Mübaşir gibi ünvanları barındırmaktadır. Peki, Adalet Bakanlığı’nın İnfaz koruma, Zabıt kâtibi, Mübaşir alımları ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-11 16:53:00 -
Adalet Bakanlığı’nın İnfaz koruma, Zabıt kâtibi, Mübaşir alımları ne zaman yapılacak?

Bilindiği üzere İnfaz Koruma memurluğu'nda boy şartı olurken zabıt katipliği alımında da klavye şartı bulunmaktadır. Bu iki şarta sahip olmayan ya da bu alımlarla ilgili olmayan memur adaylarının çoğunluğu Mübaşirlik alımlarına başvuru yapmaktadır.

Adalet Bakanlığı’nın İnfaz koruma, Zabıt kâtibi, Mübaşir alımları ne zaman yapılacak?

2020 Eylül ayında CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Bakanlığı personel alımları üzerine konuştu. Bakan Gül, adliyelerdeki ve cezaevlerindeki personel ihtiyaçlarını belirlediklerini söylerken yakın zamanda 10 bin civarında personel alımı yapılacağını ve netleşince kamuoyuyla duyurulacağını belirtmişti. 

Bu açıklama 2018 KPSS puanı ile memur adayı olmak isteyen birçok kişiyi umutlandırmıştı. Ancak aradan geçen sürede ise personel alımıyla ilgili teknik bazı izin süreçlerinin sona ermediği, bu nedenle de ilana çıkılmadığı öne sürülmüştü. 

Aradan geçen sürede alım ilanını bekleyen 2020 KPSS lisans mezunlarının 2018 puanı ile bu alıma başvurması mümkün değilken Önlisans ve ortaöğretim mezunlarının da 2020 KPSS sonuçları açıklandığında 2018 kpss puanları geçersiz sayılacaktır.

Memur alım ilanları yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

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