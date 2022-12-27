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Gündem Adalet Bakanlığından ‘Vural Avar’ yalanlaması
Gündem

Adalet Bakanlığından ‘Vural Avar’ yalanlaması

Adalet Bakanlığı hükümlü Vural Avar'ın ceza infaz kurumunda vefat etmesi üzerine bazı basın-yayın kuruluşlarında çıkan özel af yetkisine müracaat etmedi yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 15:32:00 -
Adalet Bakanlığından ‘Vural Avar’ yalanlaması

Adalet Bakanlığı hükümlü Vural Avar'ın ceza infaz kurumunda vefat etmesi üzerine bazı basın-yayın kuruluşlarında çıkan özel af yetkisine müracaat etmedi yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Adalet Bakanlığı hükümlü Vural Avar'ın ceza infaz kurumunda vefat etmesi üzerine bazı basın-yayın kuruluşlarında çıkan Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında 'Hükümlü Vural Avar ceza infaz kurumunda vefat etmeden önce Cumhurbaşkanı tarafından kendisine tanınan özel af yetkisine müracaat etmedi' şeklinde yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hükümlü Vural Avar, 16.12.2022 tarihli dilekçesi ile Anayasanın 104. maddesinden yararlanma talebinde bulunmuş ve bu dilekçe derhal işleme konulmuştur. Söz konusu dilekçe ve bu dilekçenin verildiğine ilişkin tutanak dosyada yer almaktadır. Bunun dışındaki iddialar gerçek dışıdır".

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Yorumlar

Muhammet

Bu olay haber yapılacak bir şey değil. Cezaevinde ölen herkesi haber yapın o zaman mafya yada her türlü suçlu olabilir . Bu gün bir kişi eksildi gibi ...

MEHMET CALIŞKAN

CEZA İNFAZ KURUMUNDA VEFAT ETMESİ ÜZERİNE DİYE BAŞLAYAN YAZI 3 DEFA TEKRAREN YAZILMIŞ DALGA MI GEÇİYORSUNUZ
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