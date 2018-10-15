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Adalet Bakanlığından Nedim Şener açıklaması!

Adalet Bakanlığı, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun gazeteci Nedim Şener'in cezaevinde kötü muameleye uğradığına ilişkin iddialarının asılsız olduğuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:49
Adalet Bakanlığından Nedim Şener açıklaması!

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun gazeteciNedim Şener'in cezaevinde kötü muameleye uğradığına ilişkin iddiaları gündeme getirdiği belirtilerek, söz konusu iddianın tamamen asılsız olduğu kaydedildi.

Cezaevlerinde polisin görev yapmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Dolayısı ile 'FETÖ'cü polislerin cezaevinde kötü muamelede bulunması' diye bir durum söz konusu değildir. Hiç bir tutuklu ya da hükümlüye olmadığı gibi, adı geçen gazeteciye de cezaevi görevlileri tarafından herhangi bir kötü muamelede bulunulmamıştır. Ayrıca kendisinin bu konuda ne emniyet makamlarına ne savcılıklarımıza ne de bakanlığımıza şikayeti ya da müracaatı olmuştur" denildi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 17:49
  1. İstanbul
  2. Adalet Bakanlığı
  3. Nedim Şener
  4. Açıklama

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