0553 313 94 23

Adalet Bakanlığından flaş Demirtaş kararı! 'İhlal yok'

Adalet Bakanlığı, HDP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı 'serbest seçim hakkının ihlali' başvuruyla ilgili mahkemeye görüş bildirdi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 14:36
Adalet Bakanlığından flaş Demirtaş kararı! 'İhlal yok'

Adalet Bakanlığı, HDP'nin 4 Kasım 2016 tarihinden beri cezaevinde tutuklu bulunan eski eş genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla AYM'ye yaptığı 'serbest seçim hakkının ihlali' başvurusuna, mahkemenin talebi üzerine görüş bildirdi.

AYM'ye gönderilen bakanlık görüşünde, Demirtaş'ın, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru sonucu kurayla sırası belirlendikten sonra radyo ve televizyonda propaganda konuşması yaptığı kaydedildi. Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi üzerine tahliye edilmemesi nedeniyle seçim hakkının ihlal edilmediğinin değerlendirildiği belirtilen bakanlık görüşünde, şöyle denildi:

YOKSUN DEĞİLDİ

"Başvurucu, bir partinin cumhurbaşkanı adayı olduğundan adayı olduğu parti teşkilatlan tarafından gıyabında seçim propagandası yapılmıştır. Yine, başvurucu tutuklu kişilere tanınan telefonla görüşme hakkı kapsamında eşiyle yaptığı bir konuşma sırasında seçim propagandası mahiyetinde konuşmuş ve bu konuşma internet vasıtasıyla herkesle paylaşılmıştır. Bunların yanı sıra avukatları ve danışmanları aracılığıyla ilettiği yazılı mesajlar ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla propaganda çalışmaları yürütmüştür.

Bakanlığımız, tutuklu olduğu halde cumhurbaşkanı adayı olan başvurucunun tutuklu olmanın sonucu olarak bazı haklarından kısıtlı olarak yararlanmasının doğal olduğunu, ancak bu halde dahi gerek aday gösterildiği parti tarafından yapılan propagandalarla gerekse kendisinin cezaevinden gönderdiği seçime yönelik mesajlar ve TRT ekranlarında yaptığı propaganda konuşmasıyla cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin propaganda faaliyetlerinden yoksun olmadığını belirtmek ister. Sonuç olarak bakanlığımız tutuklu olan başvurucunun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi üzerine tahliye edilmemesi nedeniyle seçim hakkının ihlal edilmediğini değerlendirmektedir."

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 14:36
  1. Selahattin Demirtaş
  2. HDP
  3. Tutuklu
  4. Adalet Bakanlığı
  5. Demirtaş kararı
  6. Anayasa Mahkemesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orman yangınında ölü sayısı arttı
    1. Orman yangınında ölü sayısı arttı
    2. Macron'dan bir Türkiye açıklaması daha
    3. "Onun kocası çok nonoş!.." Tatlişko..
    4. 8 aylık bebeği kucağında defnedildi
    5. Ege'de 34 göçmen yakalandı
    6. Askeri helikopter düştü! 17 kişi öldü
    7. PFDK'dan Beşiktaş ve Galatasaray'a..
    8. Düşman kardeşlerden ekonomik işbirliği..
    9. 2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne..
    10. Antalya KYK ve özel öğrenci yurtları
    11. Fitch, yine Türkiye'yi hedef aldı
    12. Ndiaye Galatasray'a geldi, İngilizler..
    13. İdlib için alarm verildi! 4 milyon..
    14. Çorum KYK ve özel yurtları telefon ve..
    15. Servi ağacı öyle faydalı ki!
    16. Kamyon, park halindeki TIR'a çarptı: 2..
    17. Dünya alarmda! Sadece 26 gün yetecek..
    18. Konya'da korkunç kaza! Kamyon, park..
    19. Küresel eşkıya Türkiye'ye..
    20. Milli kaleci 'Harun Tekin' resmen..
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    2018 ÖSYM YKS tercih sonuçları
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    İran, Rus darbesinden korktuğu için Esed’le anlaştı!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    Çevresini hem Esed hem ABD silahla donattı... Türkiye’den ‘B Planı’ için askeri yığınak!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım
    Kılıçdaroğlu yine tutmayacağı bir söz verdi: İspat etsin siyaseti bırakırım