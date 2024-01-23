Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2023 Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları! Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı sınav sonuçları sorgula

ÖSYM, resmi internet sayfasından yaptığı duyuruda, 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanan 2023 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı, 2023 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı ile 2023 İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı sonuçlarının açıklandığını paylaştı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı sınavı nedir?

Adli Yargı Hâkimliği Sınavı KPSS şartı gerektirmeyen, herhangi bir dil puanı istemeyen Adalet Bakanlığı bünyesinde görev alacak Adli Yargı Hakim ve Savcı adaylarını belirlemek üzere yapılan sınavdır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu sınava yalnızca Hukuk Fakültesi mezunu ve 3 yıllık Fiili Avukatlık yapmış olan kamu ve Serbest Avukatlar katılabilir. Bu sınavın yapılmasından ve sınav kağıtlarının değerlendirilmesinden Adalet Bakanlığınca yapılacak protokol gereği ÖSYM sorumludur.

Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı sınavı başvuru şartları nelerdir?

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Adli yargı hâkim ve savcı adaylığı ile idari yargı hâkim adaylığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Adlî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye‘deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

d)Kamu haklarından yasaklı olmamak,

e)Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

f)Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

g)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

h)Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

I) Avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak,