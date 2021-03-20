Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama

Adalet Bakanlığı kura sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar tüm işi gücü bırakıp bugün canlı yayında açıklanan isim listesine kilitlenmişti. Farklı illerden yapılacak alımlar için asıl yedek listesi isim isim sıralandı.

Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama

Adalet Bakanlığı temizlik işçisi, personeli kura sonuçları 17 Mart itibariyle başvurusunu sağlıklı şekilde tamamlayan adaylar için önemli hale geldi. Adalet Bakanlığı kura sonuçlarını öğrenmek için araştırmalarını sürdüren adaylar için bekleyiş sona erdi. İşte Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi

Adalet Bakanlığı kura sonuçları canlı yayında belli olduktan sonra kurum tarafından yapılan açıklamada, kura sonuçları isim listesinin adalet.gov.tr, https://pgm.adalet.gov.tr/ ve https://cte.adalet.gov.tr adreslerinden açıklandığı duyuruldu.

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Sözlü sınav ne zaman yapılacak?

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde teslim edecek. Adayların başvuru sürecini Bakanlığın internet sitesinden takip etmeleri gerekiyor.

Teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edildi.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor.Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.