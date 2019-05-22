Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, adliyeler, Bakanlık merkez teşkilatı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edileceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından, söz konusu alımlar için başvuruların ne zaman başlayacağı ve diğer detaylar vatandaşlarca merak konusu oldu. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı 11 bin personel alımı yapacak

Adliyelerde, Bakanlık merkez teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11 bin 78 personel istihdam edeceklerini kaydeden Gül, bu kapsamda zabıt katibi, infaz koruma memuru, icra katibi, mübaşir ve destek personel alımı ilanına yıl içerisinde çıkacaklarını ifade etti.

Teşkilatlarına güç katacak yeni personelle adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getireceklerinin altını çizen Bakan Gül, istihdamın adalet teşkilatına hayırlı olmasını diledi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün duyurduğu çeşitli branş ve pozisyonlarda 11 bin personel alımının başvuru şartları ve başvuruların başlayacağı tarih henüz belli olmadı.