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Ekonomi Adalet Bakanlığı işçi alımlarına hız verdi
Ekonomi

Adalet Bakanlığı işçi alımlarına hız verdi

Adalet Bakanlığı, merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile 155 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 12:35:00 -
Adalet Bakanlığı işçi alımlarına hız verdi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinden  08/03/2021 tarihine kadar online olarak yapılacak.

İşte kadrolara müracaat etmek isteyen adaylarda aranacak şartlar:

GENEL ŞARTLAR

1)  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,

3)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,

4)  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5)  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

6)  İşe  göndermede  öncelik  hakkına  sahip  olan  adaylardan  anılan  Yönetmeliğin  5  inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,

8)  İlan  edilen  listeden  sadece  bir  il  için  başvuru  yapılabilecektir.  Birden  fazla  il  için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

KURA İLE ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  tarafından  kura  çekimi  yapılmak  üzere  gönderilen  listede yer  alan  adayların  kura  çekimi  17/03/2021  tarihinde  saat  10:30’da  Adalet  Bakanlığı  Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik  olması  halinde  Bakanlığımız  internet  sitesinde  yeni  kura  tarihine  ilişkin  duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı  sayıda  yedek  aday  belirlenecektir.  Belirlenen  adaylar  Bakanlığımız  internet  sitesinde  ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

Adaylar  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan  COVID-19  salgını  nedeniyle  noter  huzurunda gerçekleştirilecek  olan  kura  çekimine  katılamayacaklardır.  Adalet  Bakanlığı  Personel  Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı  olarak  yayınlanacaktır.  Kura  çekilişi  kuranın  gerçekleştirildiği  gün  ve  saatte  video  kayıt altına alınacaktır.

KURA SONUCUNDA İSTENİLECEK BELGELER

1. EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-1 beyan  formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)

2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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