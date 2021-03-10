Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan işçi alım ilanına binlerce kişi başvuruda bulundu. Başvuru süresinin bitmesinden sonra sonuçların açıklanacağı tarih heyecanla bekleniyor. Kura yolu ile alımlar yapılacak. Peki Adalet Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı işçi alım kurası ne zaman çekilecek?

Adalet Bakanlığı işçi alımı kuraları, noter şahitliğinde, Adalet Bakanlığı personel genel müdürlüğü toplantı salonunda çekilecek. Koronavirüs salgını sebebiyle kura çekimi sırasında misafir alımına yapılmayacak fakat yapılan açıklamaya göre sosyal medya üzerinden canlı yapılacak. 17 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak olan kura ile ilgili açıklama şu şekilde:

Adalet Bakanlığı işçi alım kurası

"Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 17/03/2021 tarihinde saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Belirtilen bu tarihte değişiklik olması halinde Bakanlığımız internet sitesinde yeni kura tarihine ilişkin duyuru yapılacaktır. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Genel Müdürlüğün internet sitesinde (www.cte.adalet.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacaktır.



Adaylar ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Youtube kanalından (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A) canlı olarak yayınlanacaktır. Kura çekilişi kuranın gerçekleştirildiği gün ve saatte video kayıt altına alınacaktır."

Adalet Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kura çekiminin ardından 17-18-19 Mart tarihleri arasında sonuçların liste halinda Adalet Bakanlığı resmi internet sitesinde açıklanması tahmin ediliyor.

Kuraya katılmaya hak kazananların listesi ise İŞKUR’un sitesinde kuradan önce yayımlanacak.