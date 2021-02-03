Adalet Bakanlığı en az lise mezunu 3 bin icra ve zabıta katibi alımı yapacak. 2021 yılının ilk dönemlerinde yapılacak olan alımlar için henüz başvuru duyurusu yapılmadı. Peki Adalet Bakanlığı zabıta ve icra katibi alımları 2021 ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı icra ve zabit katibi alımları ne zaman?

Adalet Bakanlığı bünyesine icra ve zabıt katibi olarak görev yapmak üzerinde 3 bin personel alımı yapılacak. Başvurular 18 Ocak 2021 Pazartesi günü itibariyle başladı. 5 Şubat'ta sona erecek başvuru dönemini kaçırmak istemeyen adaylar nasıl başvuru yapabileceklerini merak ediyor. Lise mezunu adaylar da bu ilana başvurabilecek. Sözlü ve uygulama sınavlarının ardından başarılı olan adaylar Bakanlık bünyesinde kamu personeli olarak çalışmaya hak kazanacak.

İcra ve zabit katibi alımı için başvuru şartları neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacak. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne Ceza infaz kurumu katibi alımı başvurusu yapacaklardan KPSS 2020'den en az 70 ve üzeri puan alan adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurularda, lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacak.

Adalet Bakanlığı icra ve zabit katibi alımı için başvuru nasıl yapılır?

Başvurular 18 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp, 05 Şubat 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde (16:00) sona erecek.

Adaylar, yapılacak olan sözlü sınav ve uygulamalı sınava, adalet komisyonu başkanlıklarından veya Bakanlık internet sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlığına (sınav merkezi) veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığına başvuracaklar. Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıkları dışında herhangi bir mercie yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Yine adalet komisyonu başkanlıklarına posta veya kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.