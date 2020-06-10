Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman?
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Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini merak edenler konu hakkında internette araştırma yapıyor. İşte, detaylar.
Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının 5 Eylül'de yapılacağını bildirdi.
Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının tarihini 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim." ifadesini kullandı.