Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki son durumu açıkladı

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlülerin Kovid-19 izin sürelerinin, daha önce 1 Aralık 2020'ye kadar uzatıldığı hatırlatıldı.

Tedbirlerin hassasiyetle uygulanması ve personelin özverili gayreti sayesinde 368 ceza infaz kurumunda dışarıdan içeri, içeriden dışarı temasın asgariye indirildiği ve böylece salgın tehlikesinin kontrol altında tutulabildiğine değinilen açıklamada, nakiller, ürün tedariki ile hastane ve duruşma sevkleri gibi zorunluluklar nedeniyle dışarıyla teması ortadan kaldırmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Başsavcılıklardan alınan bilgiye göre bugün itibarıyla, yoğun bakımda veya entübe durumda olan Kovid-19 hastası hükümlü ve tutuklu bulunmadığı bildirildi.

368 ceza infaz kurumununun 117'sinde pozitif vaka görüldüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 120 hükümlü ve tutuklunun, sağlık kurumlarındaki tedavilerinin devam ettiği, testi pozitif çıkan tüm hükümlü ve tutukluların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Koronavirüs salgınından etkilenen hükümlü ve tutukluların yakınlarına, sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmenin, Sağlık Bakanlığı ve cezaevi yönetimleri tarafından düzenli yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yine Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre, Kovid-19 salgınının ülkemizde etkili olduğu 14 Mart 2020 tarihinden bu yana 3 Nisan, 4 Nisan, 8 Nisan, 15 Nisan, 15 Mayıs, 21 Mayıs, 28 Temmuz, 12 Ağustos, 21 Ağustos ve 24 Ekim'de hayatlarını kaybeden 10 hükümlünün, diyabet, hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım gibi kronik rahatsızlıkları nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde tedavi edildikleri, 12 Eylül ve 2 Ekim'de vefat eden 2 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiği tespit edilmiştir. Bu süreçte hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlülerin tamamında bir hastane geçmişi olduğu veya kronik hastalıklardan tedavi süreçlerinin bulunduğu görülmektedir.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, CTE Genel Müdürlüğü, İl Pandemi Kurulları ve Cumhuriyet Başsavcılıklarınca, iş birliği içerisinde insan sağlığı ve sağlıklı yaşam hakkı için alınan tedbirler, tüm kurumlarımızda etkin bir şekilde ve titizlikle sürdürülmektedir."