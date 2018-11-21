Adalet Bakanlığı birinci sınıf noter atayacak

Adalet Bakanlığının noter atamalarına ilişkin ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlanda, yaş tahdidi nedeniyle boşalacağı belirtilen 6 birinci sınıf noterliğe atanmaya istekli kişilerin, başvuruda bulunmasının gerektiği belirtildi.

Birinci sınıf Adana On Beşinci Noterliğinin 12 Ocak 2019, Ankara Elli Yedinci Noterliği ve Hatay Üçüncü Noterliğinin 15 Ocak 2019, Kadıköy Sekizinci Noterliği ile BüyükçekmeceAltıncı Noterliğinin 20 Ocak 2019 ve Alanya Dördüncü Noterliğinin 21 Ocak 2019 tarihlerinde yaş tahdidi nedeniyle boşalacağının ifade edildiği ilanda, “1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince birinci sınıf noterlerden bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza, www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları gerekmektedir” denildi.

Atamaların, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği vurgulanarak, “Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.hmgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. Keyfiyet Noterlik Kanununun 22’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilan olunur” ifadelerine yer verildi.