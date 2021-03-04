  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Adalet Bakanlığı, binden fazla temizlik personeli alacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı, binden fazla temizlik personeli alacak

Adalet Bakanlığı, İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi statüsünde taşra teşkilatlarında istihdam etmek üzere 1.287 temizlik personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 12:41:00 -
Adalet Bakanlığı, binden fazla temizlik personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 08/03/2021 tarihine kadar online olarak alınacak.

Sürekli işçi istihdam ilanında kadrolara müracaat etmek isteyen adaylarda aranan şartlar ise şu şekilde sıralandı:

  1. 2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye’de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

  1. Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,
  2. Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  3. Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,

6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.

7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri  (İl)  için  başvuru  yapıldığının  tespit  edilmesi  halinde  adayın  hiçbir  başvurusu  kabul edilmeyecektir.

  1. Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi   Alınmasında  Uygulanacak  Usul   ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların   anılan   maddenin   1   inci   fıkrasında   belirtilen   öncelik   durumlarını   belgelemeleri gerekmektedir.  Ancak  bu  belge  işe  yerleştirmede  başvuran  lehine  tek  başına  bir  hak  teşkil etmeyecektir.

II-ÖZEL ŞARTLAR

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.

  1. İlan  tarihi  itibarıyla  35  yaşını  bitirmemiş  olmak,  (4  Mart  1986  ve  sonrası  doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)

IV-KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021   tarihinde   saat   11:00’da   Adalet   Bakanlığı   Personel   Genel   Müdürlüğü   toplantı salonunda  noter  huzurunda  kura  çekimi  yapılacak  olup,  adaylar  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan COVID-19    salgını    nedeniyle    noter    huzurunda    gerçekleştirilecek    olan    kura    çekimine katılamayacaklardır.   Kura   çekimi   Adalet   Bakanlığı   Personel   Genel   Müdürlüğü   Youtube kanalından  (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A)  canlı  olarak yayınlanacaktır.   Kura   çekilişi   kuranın   gerçekleştirildiği   gün   ve   saatte   video   kayıt   altına alınacaktır. Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!
Siyaset

HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan acılı aileler, 549 gün sonra kendile..
3. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyeceklerdi
Dünya

3. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyeceklerdi

2018 yılında ABD’nin Suriye'ye düzenlediği hava saldırısı sırasında, Rus savaş gemilerinin ABD’nin kışkırtmasına karşılık vermesi halinde AB..
Neler oluyor? İnanılmaz rakam: CHP'nin yönettiği ve 7 milyar lira kar yapan İş Bankası'nın cezası yarı yarıya silindi!
Ekonomi

Neler oluyor? İnanılmaz rakam: CHP'nin yönettiği ve 7 milyar lira kar yapan İş Bankası'nın cezası yarı yarıya silindi!

CHP'nin yönetimindeki Türkiye İş Bankası, geçtiğimiz ay 6,8 milyon lira kar yaparak "Türkiye’nin en büyük özel bankası'yız" diye övünmüştü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay