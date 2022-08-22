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Ekonomi Adalet Bakanlığı banka promosyonu nedir kimler yararlanabilir?
Ekonomi

Adalet Bakanlığı banka promosyonu nedir kimler yararlanabilir?

Adalet Bakanlığı promosyonu ne kadar? Adalet Bakanlığı personeli için promosyon anlaşması yapıldığını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu ne oluyor?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 16:42:00 -
Adalet Bakanlığı banka promosyonu nedir kimler yararlanabilir?

Adalet Bakanlığı, personel maaşlarıyla ilgili olarak VakıfBank ile promosyon anlaşmasına gidildiğini duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı personeli ne kadar promosyon alacak?

Adalet Bakanlığı banka promosyonu nedir kimler yararlanabilir?

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir. Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir. Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır.

İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.

Sürece katkılarından dolayı  Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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