  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Azerbaycan hezimeti Paşinyan’ı yıkamadı! Ermenistan'da seçimi kazandı
"Bence Türkiye'nin geleceği parlak"
Myanmar askeri yönetim lideri, Rusya'ya ziyarette bulundu
Müsilaja karşı yapay su yolları
Aktüel Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Aktüel

Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 07:38:00 -
Adalet Bakanlığı 25 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere sözlü sınav başarı sırasına göre çeşitli pozisyonlarda uzman statüsüne sahip toplam 25 personel alınacak.

Adaylar başvurularını, 28 Haziran- 12 Temmuz tarihleri arasında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Adalet Bakanlığının internet adresi "www.adalet.gov.tr"de yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay