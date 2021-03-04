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Ekonomi Adalet Bakanlığı 1442 personel alacak
Ekonomi

Adalet Bakanlığı 1442 personel alacak

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 442 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 8 Mart’a kadar İŞKUR’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 14:03:00 -

İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını bitirmemiş olanlar ile yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi ise17 Mart Çarşamba günü saat 11.00’de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

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