Adalet Bakanlığı 12 Bin 933 Personel Alımı İçin Kadrolar Netleşti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasının ardından binlerce vatandaş, Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru şart ve tarihlerini aramaya başladı. Araştırmalarda “Adalet Bakanlığı personeli ne zaman alınacak?”, “Adalet Bakanlığı personel başvuru şartları nelerdir?” sorularına cevap arıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ NE ZAMAN ALINACAK?

Kamu haber'den alınan detaylara göre: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından Adalet Bakanlığı'na bu yıl 12.933 personel alınacağını duyurdu. İşe alınacak personelin hangi pozisyonlara dağıtılacağını kaydeden Bozdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Adalet Bakanlığı 2022 yılında 12.933 personel alımı yapacak. İlanlar yasal izinler alındıktan sonra yapılacaktır. Satın alma sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.” Bakan Bozdağ'ın paylaşımının ardından binlerce vatandaş Adalet Bakanlığı'na personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru tarihlerini merak etmeye başladı. Ancak atamanın ne zaman yapılacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı.

ADALET BAKANLIĞINA 12.933 PERSONEL DAĞILIMI

Adalet Bakanlığı'na atanacak 12 bin 933 personele ilişkin kadro dağılımı Bakan Bozdağ'ın yaptığı açıklamada ayrıntılı olarak açıklandı. Bozdağ'ın paylaşımında belirtilen kadro dağılımı şöyle: Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 5 bin 563 6.683 Personel Genel Müdürlüğü'ne Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 İcra İşleri Dairesi'ne 500

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı'na personel alımına ilişkin açıklamanın ardından vatandaşlar personel alımı şartlarını merak etmeye başladı. 2022 Adalet Bakanlığı personel alım şartları aşağıdaki gibidir: Türk Vatandaşı Olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi kamu haklarından mahrum edilmemek; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma Hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, hileden hükümlü olmamak İfanın ifası, suç veya kaçakçılıktan kaynaklanan mülkiyet değerlerinin aklanması, Askerlik hizmetine ilgi duymamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağında ise faal askerlik hizmeti yapmak veya tecil veya yedek sınıfa nakledilmek, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması, PERSONEL ALIMI DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN