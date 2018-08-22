Adalet Bakanı'ndan Yunanistan'a sert tepki!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inananlar, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmez." dedi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 18:14
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'ın FETÖ'cü askerlerin iltica başvurularını kabul etmesine tepki gösterdi. Gül, ''Evrensel hukuka ve demokratik değerlere inananlar, Yunanistan yargısının teröristleri bağrına basan kararlarını kabul etmez. Bu onurlu ve kararlı mücadelenin (FETÖ ile mücadele) sonunda; böylesi hukuk cinayetlerini taammüden ve organize bir biçimde işleyen birlikleri, ülkeleri, yöneticileri, yargı insanlarını tarih mahkum edecektir." dedi.
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