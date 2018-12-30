Adalet Bakanından süresiz nafaka açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CNN Türk canlı yayınında süresiz nafakaya dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Gül şunları söyledi:

"Çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu süreçte nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacak. Aile Bakanlığı ile çalışmaların sona ermesi ve kamuoyunu tatmin edecek bir düzenlemeyi arzu ediyoruz.

Hukuk fakültesi sayılarının öğrenci sayılarının azaltılması, daha nitelikli öğrencilerin gideceği bir sistemi hocalarımızla da araştırıyoruz."

Süresiz nafaka mağdurları

Süresiz nafaka, boşanan çiftler arasındaki en büyük problemlerden biri olarak görülüyor. Çiftler 1 ay dahi evli kalsa, mahkemenin verdiği karar neticesinde erkek tarafı, boşandığı eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Bazı kadınlar tarafından bu konuyu suistimal aracı olarak kullanarak erkeklerin mağdur olmasına neden oluyor. Mağdur erkeklerse, devletten bu konuya dair önemli bir adım atmasını, süresiz nafaka zulmünün bir an önce son bulmasını istiyor.

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