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Adalet Bakanından süresiz nafaka açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, süresiz nafaka konusunun çok ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğini, kamuoyunu tatmin edici bir düzenleme yapmak istediklerini söyledi.

30 Aralık 2018 Pazar 11:23
Adalet Bakanından süresiz nafaka açıklaması

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CNN Türk canlı yayınında süresiz nafakaya dair açıklamalarda bulundu. 

Bakan Gül şunları söyledi:

"Çok ciddi bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu süreçte nasıl bir çerçeve çizileceği belli olacak. Aile Bakanlığı ile çalışmaların sona ermesi ve kamuoyunu tatmin edecek bir düzenlemeyi arzu ediyoruz.

Hukuk fakültesi sayılarının öğrenci sayılarının azaltılması, daha nitelikli öğrencilerin gideceği bir sistemi hocalarımızla da araştırıyoruz."

Süresiz nafaka mağdurları

Süresiz nafaka, boşanan çiftler arasındaki en büyük problemlerden biri olarak görülüyor. Çiftler 1 ay dahi evli kalsa, mahkemenin verdiği karar neticesinde erkek tarafı, boşandığı eşine ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalıyor. Bazı kadınlar tarafından bu konuyu suistimal aracı olarak kullanarak erkeklerin mağdur olmasına neden oluyor. Mağdur erkeklerse, devletten bu konuya dair önemli bir adım atmasını, süresiz nafaka zulmünün bir an önce son bulmasını istiyor. 

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:23
  1. Süresiz nafaka mağdurları
  2. Süresiz nafaka nedir
  3. süresiz nafaka
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  5. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
  6. Abdülhamit Gül

YORUM YAZ

  • AnigzelAnigzel1 sa önce
    sabredin 2 inci 100 gün içinde hallederiz hele seçim bir geçsin.
  • Türkoğlu Türkoğlu 1 sa önce
    Süresiz nafaka konusunda yapılacak olan düzenlemeyi sabırsızlıkla beklemekteyiz Sayın Bakanım.

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