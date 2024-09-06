Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İsrail’e sert tepki: ‘Hukuk önünde mutlaka hesap verecek”

Batı Şeria’da Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgalci İsrail askerleri tarafından öldürülmesi sonrası soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail'in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya düzenlediği kalleş saldırıyı lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. 7 Ekim’den bu yana masum insanları hedef alarak 41 bin Filistinli kardeşimizin yaşamına son veren barbar İsrail, işlediği savaş ve insanlık suçlarına bir yenisini daha eklemiştir. Kana doymayan soykırımcı İsrailli yöneticiler, işledikleri suçların hesabını uluslararası hukuk önünde mutlaka verecektir.

Sözde demokrasiyi ve insan haklarını savunan ülkeler, yaşanan katliamlara seyirci kalsa da Türkiye olarak masum Filistinli kardeşlerimizin haklarını savunmaya, İsrailli çetelerin adaletsizliklerini ve haksızlıklarını haykırmaya devam edeceğiz."