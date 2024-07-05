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Gündem Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
Gündem

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-05 12:26:00 - 2024-07-05 12:26:43
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı: Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?

Ölümlü kaza sonrası oğlu Timur Cihantimur’u yanına alarak ABD’ye firar eden ve Türkiye’nin iade talebi üzerine gözaltına alınıp tutuklanan Eylem Tok ile oğlunun iade sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İade edileceklerini umuyoruz. Yargıdan kaçış olmamalı” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD’ye firar eden Eylem Tok ile oğlu Timur Cihantimur’un Türkiye’ye iade süreçlerine ilişkin soruyu yanıtladı.

 

‘Türkiye’ye gönderileceğini umuyoruz’

Gerekli belgeleri gönderdiklerini ve her duruşma sonrasında da ihtiyaç olabilecek açıklamaları yaptıklarını ifade eden Bakan Tunç, “1 kişinin ölümüne ve diğer kişilerin yaralanmasına neden olduktan sonra Türk yargısından kaçmak olmaz. Kırmızı bülten kararlarımızı çıkardık, iade taleplerimizi gönderdik. Bu kapsamda tutuklama gerçekleşti. İade yargılaması sonrasında Türkiye’ye gönderileceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

 
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