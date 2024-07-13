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Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kaza ile ilgili açıklama!
Gündem

Adalet Bakanı Tunç'tan Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kaza ile ilgili açıklama!

Yeniakit Publisher
2024-07-13 14:09:00 -
Adalet Bakanı Tunç'tan Kerem Kınık’ın kızının karıştığı kaza ile ilgili açıklama!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının bir kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından serbest bırakılmasına ilişkin konuştu. Tunç "Hatalı bir işlem varsa düzeltilir" dedi. İşte detaylar...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kızılay eski başkanı Kerem Kınık'ın kızının bir kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından serbest bırakılmasına ilişkin konuştu. Tunç "Hatalı bir işlem varsa düzeltilir" dedi. İşte detaylar...

SETA'nın 15 Temmuz Sempozyumu'na katılan Bakan Tunç, sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık, İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir kazaya karıştı. Kınık, seyir halindeyken bir motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklette bulunan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Benim bu dosya ile ilgili bir bilgim yok. Eğer bir hata varsa mutlaka bir itiraz yoluyla düzeltilir. Dosyayla ilgili, yargının vereceği kararla ilgili yorum yapmamız doğru olmaz” ifadelerini kullandı.
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