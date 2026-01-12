  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim… Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor! İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’ "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü Almanya ekonomisi can çekişiyor! İflas dalgası dev şirketleri bir bir yutuyor! İran yönetiminden kritik iddia: 'Kontrol altına aldık' WhatsApp'tan Çocuk Güvenliği Hamlesi: Yabancılarla İletişim Nasıl Kesilecek?
Gündem Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi! Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara 10 milyar liralık finansman desteği!
Gündem

Adalet Bakanı Tunç avukatlara müjdeyi verdi! Adalet Bakanlığı’ndan avukatlara 10 milyar liralık finansman desteği!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Adalet Bakanlığı, avukatlara yönelik finansman desteği paketini açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatlara kullandırılan finansman desteğinin 10 milyar liraya çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Yargının üç sacayağından biri olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleklerini daha güçlü şekilde yapabilmeleri için hayata geçirdiğimiz kredi desteği uygulamasına devam ediyoruz. Bakanlığımızın koordinasyonunda Türkiye Barolar Birliği, VakıfBank ve Kredi Garanti Fonu ile imzaladığımız protokol kapsamında büro kurmak isteyen avukatlarımıza; Bugün itibarıyla 6 bin 70 avukatımıza 5 milyar TL kredinin tamamı kullandırıldı. Başvuruların devam etmesi üzerine yaptığımız protokolün kapsamını genişleterek avukatlarımıza 5 milyar TL’lik ek kredi limiti daha sağlayacağız. Protokolümüzün süresini de 30 Haziran 2026 tarihine kadar uzattık.

 

Bu kapsamda avukatlarımıza;
1 milyon TL’ye kadar,
6 ay geri ödemesiz,
36 ay vadeli ödeme kolaylığıyla kredi imkânı sunuyoruz.

Avukatlarımızın görevlerini en iyi imkânlarla yapabilmelerini sağlamak için bağımsız savunmayı güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” bilgisini aktardı.

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi
Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Gündem

Adalet Bakanı Tunç duyurdu: Yalova’daki olayla ilgili 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Adalet Bakanlığı nokta koydu! Bu kişilere tahliye yok
Adalet Bakanlığı nokta koydu! Bu kişilere tahliye yok

Gündem

Adalet Bakanlığı nokta koydu! Bu kişilere tahliye yok

Adalet Bakanı Tunç Bandırma gününde
Adalet Bakanı Tunç Bandırma gününde

Gündem

Adalet Bakanı Tunç Bandırma gününde

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23