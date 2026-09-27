Adalet Bakanı Gürlek, 11, 15 ve 19 yıllık 3 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını duyurdu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aksaray, Gaziantep ve Manisa'da 11, 15 ve 19 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyayı daha aydınlattıklarını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Gürlek'in açıklamasına göre dosyalar, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma teşkilatlarının titiz çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. Bakan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; aradan kaç yıl geçerse geçsin, kamu vicdanında yara olarak kalan hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Aksaray'da ikamette kadavra arama köpeğiyle arama yapıldı

Dosyalardan ilki, Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 2007 yılında kaybolan Fadime Görgülü'nün akıbetine ilişkin. Aile bireylerinin çelişkili ifadeleri, yeniden değerlendirilen deliller ve saha çalışmalarıyla soruşturma derinleştirildi.

Kayıp şahsın ikametinde kadavra arama köpeği ve yer altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar yapıldı. Şüpheli Hava G.'nin ifadesinde olayın meydana gelişine ilişkin verdiği bilgiler sonucunda Fadime Görgülü'ye ait olduğu belirtilen 3 bilezik ele geçirildi. Soruşturma sonucunda Hava G. ve İlhan G. tutuklandı.

Gürlek, Fadime Görgülü'nün akıbetinin ve olayın tüm yönlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Mehmet Kaya cinayeti dosyasında üç ilde eş zamanlı operasyon

İkinci dosya, Gaziantep'te 3 Ocak 2011'de silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kaya'nın öldürülmesiyle ilgili. Dosya yeniden ve bütün yönleriyle incelenirken HTS kayıtları genişletilerek yeniden analiz edildi. Baz sinyal bilgileri, teşhis tutanakları, tanık anlatımları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler bir arada değerlendirildi.

İnceleme sonucunda bazı şüphelilerin olay günü Mehmet Kaya'yı takip ettiği ve olay çevresinde gözetleme faaliyetinde bulunduğu tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Gaziantep, Şanlıurfa ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa'da adli emanetteki parça yan ayna çerçevesi çıktı

Üçüncü dosya, Manisa'da 6 Temmuz 2015'te yol üzerinde ölü bulunan 20 yaşındaki Meral Babacan'ın ölümüne ilişkin. Olay yeniden canlandırıldı, MOBESE ve PTS kayıtları zaman ve mesafe yönünden tekrar değerlendirildi.

Adli emanette muhafaza edilen araç parçasının belirli Volkswagen modellerinde kullanılan yan ayna çerçevesine ait olduğu tespit edildi. Kamera görüntüleriyle yapılan karşılaştırma sonucunda olay saatinde bölgede bulunan araç tespit edildi. Aracın sahibiyle yapılan görüşmede, yan aynasının daha önce değiştirilmiş olduğu bilgisine ulaşıldı.

Olay tarihinde aracın sahibi olan R.Ç. yakalandı ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Bakan Gürlek, yıllar sonra elde edilen sonuçların, aradan geçen zamanın gerçeğe ulaşmanın önünde engel olmadığını ve yeni yöntem ve teknolojilerle delillerin yeniden incelenmesinin dosyaların aydınlatılmasında önemli sonuçlar doğurduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Soruşturmaları yürüten Aksaray-Ortaköy, Gaziantep ve Manisa Cumhuriyet Başsavcılıkları ile sahadaki operasyonları icra eden Aksaray İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na ve süreçte emeği geçen kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, "Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, faili meçhul dosyaları yeniden ele almaya ve gerçeğin ortaya çıkarılması için bütün imkanları kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Bakan, açıklamasını "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda; adaletin hafızasını diri tutacak, hiçbir faili meçhul dosyanın peşini bırakmayacağız" sözleriyle tamamladı.