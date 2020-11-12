Adalet bakanı Gül’ün nafaka açıklamasına nafakazedelerden tepki

Gül, çocuk icrasına yönelik ise “Biz, birisi kendi çocuğunu görmek için niye harç ödesin yaklaşımındayız. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yönde. Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimiz yaptık. Harcın kaldırılması konusunda çalışmamız var” diye konuştu. Bakan Gül’ün kadının aleyhine hiçbir adımı desteklemeyecekleri açıklamasına, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “Adalet sadece kadınlara mı haktır. Kısa süre evli kalıp ömür boyu nafaka ödeyenler erkek olduğu için adaletten mahrum mu kalmalı” tepkisini gösterdi.

Sadece ilk eş mi kadındır

Ergincan, şunları söyledi: “İstanbul sözleşmesi ve 6284, kadının sözlü beyanı ile kadını ilah gibi gören uygulamalar yetmemiş şimdi de süresiz nafakada ‘Kadının aleyhine karar vermemiz mümkün değil’ diyorsunuz. Bakan Gül, sözleriyle erkekleri yok saymıştır. Adalet Bakanına şimdi soruyoruz: ‘Ömür boyu nafaka’ erkek aleyhine değil midir? İkinci eş olan kadının aleyhine değil midir? Erkeğin yeni yuva kurduğu eşi, kadın değil midir? Evladı nafaka ödeyemediği için hapis yatmasın diye emekli maaşından oğlunun nafakasını yatıran annelerimiz kadın değil midir? Adalet konularında cinsiyetçi yaklaşım adaletin sağlayıcılarına yakışır mı? Adalette cinsiyetçi yaklaşım insan haklarına sığar mı?”

Erkekleri ikinci sınıf vatandaş olarak gören, Allah’ın ayetlerine de karşı bir uygulama olan süresiz nafaka ve insan haklarına aykırı olan çocuk haczi konularında olumlu tek bir adım atamayanların, aile konusunda feministlerin boyunduruğu altına girenlerin, artık mağdurların sabrını zorladığına dikkati çeken Ergincan, “Biz, asla pes etmeyeceğiz. Bu mağduriyet son bulana kadar susmayacağız! Gerekirse AK Parti Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağız. Gerekirse Ankara’ya, Meclis’e yürüyeceğiz” dedi.