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Aktüel Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'nün 17 Aralık "yargı darbesi" girişiminin 7'nci yılı açıklaması:
Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'nün 17 Aralık "yargı darbesi" girişiminin 7'nci yılı açıklaması:

"Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum" - "Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 18:31:29 -
Adalet Bakanı Gül'den FETÖ'nün 17 Aralık "yargı darbesi" girişiminin 7'nci yılı açıklaması:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17 Aralık "yargı darbesi" girişiminin 7'nci yılı nedeniyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının ne kadar değerli olduğunu gösteren 17 Aralık yargı darbesi girişimini 7'nci yılında bir kez daha lanetliyorum. Anayasa ve vicdanının emrinde, milletin hizmetinde olan Türk yargısının FETÖ'cü hainlere karşı kararlı mücadelesi devam edecektir."

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