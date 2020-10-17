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Aktüel Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:
Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:

"Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:46:05 -
Adalet Bakanı Gül'den Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın terör devleti olduğunu bir kez daha gösterdiğini ve sivillere saldırarak insanlık suçu işlediğini belirterek, "Bu alçaklığı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarına tepki gösterdi.

Bakan Gül, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

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