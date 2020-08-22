  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret
Aktüel

Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-08-22 12:25:03 -
Adalet Bakanı Gül'den Duygu Delen'in ailesine ziyaret

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Gül, beraberindeki AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve diğer partililerle Delen ailesinin merkez Şehitkamil ilçesindeki evlerini ziyaret etti.

Baba Bülent Delen ve dede Mehmet Yüceler ile görüşen Gül, taziyelerini iletti.

- Olay

Kentte 13 Ağustos'ta Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti.

Evde bulunan Mehmet K. (20) gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlı "kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi
Dünya

BAE'den küstah adım! Türkiye'nin yanıbaşına savaş uçaklarını gönderdi

Türkiye'nin Karadeniz'de doğalgaz keşfini açıklamasının ardından çılgına dönen Yunanistan'dan sonra sözde Arap ülkesi BAE'den alçak bir adım..
Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı
Siyaset

Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı müjdeye odaklanmışken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan her zamanki gi..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı