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Siyaset Adalet Bakanı Gül'den BM'de terörizm vurgusu
Siyaset

Adalet Bakanı Gül'den BM'de terörizm vurgusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) 14. Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi’nde terörizmle tüm ulusların ortak mücadele etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bazı devletlerin suçluları adeta himaye eden tutumları uluslararası hukuka aykırıdır. Bu tutum ancak çifte standartla açıklanabilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 07:34:00 -
Adalet Bakanı Gül'den BM'de terörizm vurgusu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 14. Suçun Önlenmesi ve Ceza Adaleti Kongresi'ne video konferans yöntemiyle katılarak, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının öğrettiği hususlardan birinin adaletin kesintisiz işleyişinin önemi olduğunu belirtti. Son bir yılda pek çok sosyal ve ekonomik faaliyetin zorunlu olarak kısıtlandığını veya ertelendiğini anlatan Bakan Gül, ancak tüm bunlara rağmen adalete erişimin küresel ölçekteki kamusal kriz dönemlerinde bile durdurulamayacağının herkesçe anlaşıldığını söyledi.

Bakan Gül, insanlık ailesi için temel unsur ve temel hedefin küresel adaletin gerçekleşmesi olduğunu belirterek, “Adalete erişim her insanın hakkı ve bütün hakların temel güvencesidir” dedi.
En ağır koşullarda bile adaletin temini, geliştirilmesi ve korunmasının gerekliliğine vurgu yapan Bakan Gül, şunları kaydetti:
“Salgının başında kapsamlı stratejimizi ve eylem planımızı bu hassasiyetle oluşturduk. Bu süreçte adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü, salgından yıllar önce başlatmış olmanın ülke olarak büyük yararını gördük. Ulusal Yargı Ağı Projesiyle, E-Devlet uygulamalarıyla çok önemli hizmetler ortaya koyduk. Temel muhakeme güvencelerini de gözeterek, sisteme kazandırmış olduğumuz e-duruşma gibi yenilikçi adımlar atmaya devam ediyoruz. Anlam ve önemi salgınla birlikte bir kat daha artan bu dönüşüm, reform çalışmalarımızda yol haritamız olan Yargı Reformu Strateji belgesinin kayda değer hedefleri arasında yer almaktadır. Geniş ve çok yönlü bir istişare sürecinin ürünü olan Strateji Belgemiz 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır.”

Bakan Gül, yargının bağımsızlığının güçlendirilmesine, adil ve etkin işleyişinin sağlanmasına ve toplumun güveninin kazanılmasına özel önem verdiklerini belirterek, adalete erişimin kolaylaştırılmasının reform stratejisinin odağında olduğunu söyledi. Bakan Gül, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı'nın da geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını hatırlattı.

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