Adalet Bakanı Gül’den anlamlı kampanya

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası Türkiye genelinde başlatıldı. “Bir Kitap, Bir Umut” sloganıyla düzenlenen kampanyaya kitap bağışında bulunan Bakan Gül, tüm vatandaşlara kampanyaya destek verme çağırısında bulundu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Kitap, insanı onarır, iyileştirir. İnfaz kurumlarında mevcut olan ve yeni kuracağımız kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlattık. Kitabı bol olsun.” ifadelerini kullanarak vatandaşları da kampanyaya davet etti.



Ceza infaz kurumundaki tutuklu ve hükümlülere okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen kampanya için Ankara Adliyesi’nde tören düzenlendi. Törende konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan kampanyaya destek verme çağrısında bulundu. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla” hareket ettiklerini belirten Bakan Gül, “Hangi sebeple olursa olsun cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukluların canı, güvenliği, onuru, eğitim hakkı, sağlığı devlete emanettir. Tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımla sürdürüyoruz. Eğitim, kültür temel haklardandır ve özellikle kitabın en iyi dost olduğu, en iyi arkadaş olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak çok anlamlı bir kampanyaya bugün başlangıç yapıyoruz.” dedi.

286 bin kitap ceza infaz kurumlarından talep edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2019 yılı ekim ayında bir protokol imzaladıklarını anımsatan Adalet Bakanı Gül, bu protokolle birlikte tüm cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların şehir ve halk kütüphanelerinden istifade etmeye başladığını söyledi. Bu süreçte salgında ara verilmesine rağmen 286 bin kitabın ceza infaz kurumlarından talep edilip okunduğunu belirten Bakan Gül, “Yine İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan belli cezaevlerinde, kampüslerde kütüphane kurma hedefimiz var. İşte hem bu hedefleri gerçekleştirmek ve bir farkındalık oluşturmak hem de kamuoyunda bu anlamda kitap bağışında bulunmak isteyenlere fırsat açmak için bu kampanyayı başlatıyoruz. Bugün 81 il ve ilçelerimizdeki adliyelerimizde başsavcılıklarımızın ve ceza infaz kurumu yönetimlerinin koordine ettiği çalışmalarla kampanya yürütülecek.” diye konuştu.

Amaç tekrar suç işlenmesinin önlenmesi ve topluma entegrasyon

Ceza infaz kurumlarında uygulanan iyileştirme projeleriyle ceza infaz kurumundaki hükümlü ve tutukluların topluma entegrasyonunun sağlanmasının amaçlandığını kaydeden Adalet Bakanı Gül, kitap okuma becerisi ve alışkanlığının iyi hal uygulamasında değerlendirildiğini bildirdi. En iyi dostun kitaplar olduğunu vurgulayan Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Ceza infaz kurumlarında kalınan süre içerisinde iyileştirme projeleriyle bir şekilde dışarı çıkacak olan bu kişinin topluma entegrasyonu ve tekrar suç işlenmesinin önlenmesine yönelik projeler çok önemli ve bugün de uygulanan politikanın temel başlığı budur. Yoksa sadece ceza, şu kadar süre cezaevinde kalmak değil. Bu çerçevede iyi hal uygulamasına yönelik puan sisteminde kitap okuma becerisi, alışkanlığı da önemli bir puan olarak, olumlu bir puan olarak yine değerlendirmektedir. Kitabın, kitapla buluşmanın insanın topluma, insanı kendisine yaklaştıracağına, barıştıracağına, toplumla bütünleştireceğine olan inancımızda bu kampanyayı çok önemli buluyoruz. Her dost, her arkadaş bırakır, ayrılır, uzaklaşır, gider ama terk etmeyen, her zaman yanınızda olan en iyi dost kitaptır. Hayırlı, uğurlu olsun, hep kitapla kalalım, hep iyiliklerle kalalım.”

Kumbaralar ve kargo yoluyla kitap bağışı yapılabilir

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç da, kampanya kapsamında 15 gün süreyle tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak kitap bağışının devam edeceğini söyledi. Alkaç, gerek hazırlanan kumbaralar vasıtasıyla, gerek adliyelerde oluşturulan stantlar aracılığıyla kitapların bağışlanabileceğini, ayrıca doğrudan kargo yoluyla CTE Genel Müdürlüğüne de kitap gönderilebileceğini kaydetti. Konuşmanın ardından Bakan Gül ve beraberindekiler, Ankara Adliyesi önüne konulan kitap toplama kumbarasına “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası” kapsamında hükümlü ve tutuklular için kitap bağışında bulundu.

Adalet Bakanı Gül’ün kampanyada bağışladığı kitap listesi şu şekilde:

Necip Fazıl-Çile, Nazım Hikmet-Memleketimden İnsan Manzaraları, Sezai Karakoç-Gündoğmadan, Mehmet Akif-Safahat, İbrahim Tenekeci-Kimsenin Kalbi, Düşünce-Roman, Ahmet Hamdi Tanpınar-Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Tarık Buğra-Küçük Ağa, Dostoyevski-Suç ve Ceza, Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna, Kemal Tahir-Devlet Ana, Peyami Safa- Fatih Harbiye, Yusuf Atılgan-Aylak Adam, Oğuz Atay- Tutunamayanlar, Tolstoy- İnsan Ne İle Yaşar, Cemil Meriç-Bu Ülke, Oğuz Atay-Korkuyu Beklerken, Mustafa Çiftci- Bozkırda Altmışaltı, Şule Gürbüz-Coşkuyla Ölmek, Mustafa Kutlu-Şehir Mektupları, Nehir Söyleşileri, Eric Hoffer-Kesin İnançlılar, İhsan Fazlıoğlu-Akıllı Türk Makul Tarih, Halil İnalcık-Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağı