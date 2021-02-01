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Gündem Adalet Bakanı Gül'den anayasa açıklaması: En değerli miras olacaktır
Gündem

Adalet Bakanı Gül'den anayasa açıklaması: En değerli miras olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, yeni bir anayasanın tartışılmasının vaktinin geldiğini söylemesi sonrası Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çarpıcı açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 22:21:00 -
Adalet Bakanı Gül'den anayasa açıklaması: En değerli miras olacaktır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül “Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır.” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması

Türkiye'nin yeni bir Anayasa'yı tartışmasının zamanının geldiğini belirten Cumhurbaşkanı, "Bu çalışmanın milletinin gözünün önünde olması zorunludur." diyerek muhalefet partileri arasında yapılan gizli anayasa görüşmelerine de göndermede bulundu. Erdoğan ayrıca, Cumhur İttifakı ortağı MHP'yi işaret ederek yeni Anayasa konusunda görüş birliğine varıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık.

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