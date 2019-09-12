0553 313 94 23

Adalet Bakanı Gül'den 12 Eylül açıklaması

Abdulhamit Gül:- "Şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayış, 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı"- "Sözde millet adına karar veren yargı, bu ülkenin gençlerine 'Seni idam edeceğim ama yaşın küçük. O zaman yaşını da mahkeme kararıyla büyütelim' diyerek gençleri idam sehpasına götüren zihniyetteydi. Bu zihniyet, 12 Eylül'de bu ülkenin üzerine kabus gibi çöktü"- "Bugün o sistemden 15 Temmuz darbe girişimini yargılayan, 15 Temmuz gecesinden bu güne kadar adliye koridorlarında darbecileri yargılayan bir yargı sistemine ulaştık. Bunu çekemeyenler ve Türk yargı sistemine töhmette bulunanların Türk yargı sisteminin geldiği noktayı objektif şekilde incelemelerini bekliyoruz"

12 Eylül 2019 Perşembe 12:45
Adalet Bakanı Gül'den 12 Eylül açıklaması

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayışın 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Gül, Şehitkamil Kongre Merkezi'nde düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, 12 Eylül'ün Türkiye tarihinde "kara bir leke" olarak kaldığını söyledi.

Ülkenin evlatlarının sağcı-solcu diye etiketlendirilip fişlendiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Şabloncu zihniyetle ötekileştiren anlayış, 12 Eylül'de Türkiye'yi acı bir tabloyla karşı karşıya bıraktı. Sözde millet adına karar veren yargı, bu ülkenin gençlerine 'Seni idam edeceğim ama yaşın küçük. O zaman yaşını da mahkeme kararıyla büyütelim' diyerek gençleri idam sehpasına götüren zihniyetteydi. Bu zihniyet, 12 Eylül'de bu ülkenin üzerine kabus gibi çöktü. Bugün o sistemden 15 Temmuz darbe girişimini yargılayan, 15 Temmuz gecesinden bu güne kadar adliye koridorlarında darbecileri yargılayan bir yargı sistemine ulaştık. Bunu çekemeyenler ve Türk yargı sistemine töhmette bulunanların Türk yargı sisteminin geldiği noktayı objektif şekilde incelemelerini bekliyoruz."

Demokrasi dışı ve vesayetçi günlerin ülkede hiçbir zaman bir daha hayat bulamamasını dileyen Gül, "En kötü demokrasi uygulamalarının bile her zaman her darbeden daha evla olduğu açıktır. Demokrasi milletin istemediği yönetimin yine sandıkta gittiği yönetim demektir. Türkiye'de bu sistemin işlediği, vatandaşın meşruiyeti üzerine kurulu bir sistem vardır." diye konuştu.

Gül, daha sonra toplantıya katılanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gaziantep'te düzenlenen toplantının, Bölge Adliye Mahkemeleri'nin bulunduğu 15 ile bağlı olan Ağır Ceza Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcıları ve Komisyon Başkanları'nın katılımlarıyla yapılacak toplantıların ilki olduğu bildirildi.

Bölge Adliye Mahkemeleri'nin bulunduğu Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Van merkezlerinde ve bu merkezlere bağlı Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcıları ve İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanları'nın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor.

Bu toplantılarda adalet hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar, ihtiyaçlar ile Yargı Reformu Stratejisi Belgesiyle hedeflenen hususların katılımcılarla ele alınması planlanıyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:45
  1. 12 eylül
  2. Abdulhamit Gül
  3. Gaziantep
  4. toplantı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    1. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    2. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    3. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    4. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    5. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    6. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    7. Konak’ta spora desteğe devam
    8. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    9. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    10. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    11. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    12. HDP önünde eylem yapan annelere..
    13. Bakan Pakdemirli'den 12 Eylül mesajı
    14. “Ofis Ergonomisi” Hizmet İçi Eğitimi..
    15. Avustralya İran'dan tutuklu 3..
    16. Otizm Vakfı tarafından ücretsiz..
    17. Viranşehir’de kilitli parke..
    18. Erdoğan'la İmamoğlu arasında komik..
    19. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince..
    20. Piyasalarda gün ortası
    21. TSK'den İdlib'deki gözlem noktalarına..
    22. Halı saha turnuvasına Ali Tandoğan..
    23. 241 kiloluk dev orkinos görenleri..
    24. Üniversite’den çocuklara müzik ğğitimi
    25. Ev yapımı salça sezonu başladı
    26. Akkuyu NGS'de çalışacak öğrenciler..
    27. Melikgazi’de araç arızaları daha hızlı..
    28. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    29. Nazlı yaşadıklarının rüya olmasını..
    30. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Aybet, Nick..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı