Adalet Bakanı Gül: "Yeni bir insan hakları eylem planı çalışması başlattık. İnsan hakları konusunda ayrıca bir çalışma Bakanlık öncülüğünde yapacağız"
06 Eylül 2019 Cuma 10:28
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