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Aktüel

Adalet Bakanı Gül, Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu Aşkın'ı kutladı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:49:33 -
Adalet Bakanı Gül, Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu Aşkın'ı kutladı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, 3'ü dünya şampiyonluğu olmak üzere, 8 madalya kazanan Türk Milli Klavye Takımını ve dünya şampiyonu olan Adalet Bakanlığı çalışanı Celal Aşkın'ı kutladı.

Bakan Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Dünya İnternet Klavye Şampiyonası'nda, birinciliği kazanan Milli Takımımızı ve yeni bir rekora imza atan Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi personelimiz Celal Aşkın'ı tebrik ederim." ifadesini kullandı.

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