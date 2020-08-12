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Aktüel

Adalet Bakanı Gül, orman yangınlarına neden olanlara verilen cezaları paylaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:31:51 -
Adalet Bakanı Gül, orman yangınlarına neden olanlara verilen cezaları paylaştı

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışların ve cezai karşılıklarının kanunlarda açıkça belirtildiğini vurgulayarak, "Orman Kanunu"nda yer alan cezaları hatırlattı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ormanların, canlıların hayat kaynağı, insanlığın ortak mirası olduğuna dikkati çekti.

Ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışların ve cezai karşılıklarının kanunlarda açıkça belirtildiğine işaret eden Gül, "6831 Sayılı Orman Kanunu"nda, "Örgüt kapsamında işlenen orman yangını", "Kasten işlenen orman yangını", "Kasten işlenen orman yangını", "İhmali davranışla orman yangına sebep olma" suçlarını işleyenlere verilmesi öngörülen cezalara yönelik görsel paylaştı.

Bakan Gül, kanunda yer alan hükümlere ilişkin paylaşımıyla "Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler 2 yıldan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılır. Kasten orman yakan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Ormanlara 4 kilometre mesafede veya bu Kanununun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasak olup bu filleri işleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezasına hükmolunur." hatırlatmasında bulundu.


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