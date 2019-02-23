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Adalet Bakanı Gül: "Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin siyasi bakımdan en büyük eksikliğinin ana muhalefet eksikliği olduğunu kaydederek, "Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor" dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
Adalet Bakanı Gül: "Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye’nin siyasi bakımdan en büyük eksikliğinin ana muhalefet eksikliği olduğunu kaydederek, "Kılıçdaroğlu, milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adıyaman’ın Kahta ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezinin açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski Türkiye ve AK Parti dönemini karşılaştırarak, partilileri Kürtçe selamladı.


Abdulhamit Gül, "Bu seçim pusulası millet olanlar ile pusulası millete ters bakanlar arasında geçecek bir seçimdir. Yeniden irademize sahip çıkmak, devletimizin ve milletimizin geleceği için tercih yapacağız. Bu ülkede her zaman sandığa gidildi ama sandıktan çıkan iradeyi darbelerle, muhtıralarla ayaklar altına alan eski Türkiye vardı. Benden olan benden olmayan, makbul olan, benden olmayan diye, sen Kürtsün, sen Alevisin diye insanları ötekileştiren bir Türkiye vardı.Bu ülkede dindarsın diye insanlar dayak yedi. Bu millet AK Parti ile ayrımcılığa son verdi. Herkesin baş üstünde taşıdığı bir Türkiye geldi. AK Parti ile yasakçı zihniyete son verdi. Bu ülkede sandıktan çıkan iradeye her zaman ters bakan bir zihniyet vardı. Bu ülkenin seçilmiş Başbakanını idam sehpasına götürdüler. Başörtülü kızlarımızı üniversiten geri çevirdi. Bu ülkede belli bir kesimin devleti vardı. Bu anlayış, bu ülkede milletin bağrından çıkmış Recep Tayyip Erdoğan ile yok oldu. 16 yılda Türkiye 3.5 kat büyüdü. Soframızdaki ekmeğe göz dikenler, birlik beraberliğe göz dikenler, Türkiye’yi küçültmek için çalıştılar ama Recep Tayyip Erdoğan, soframızdaki ekmeği büyüttü" dedi.



"Terör örgütü ile mücadele ederken vatandaşımızı en güçlü şekilde koruyacağız"


Terörle mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Gül, "Huzurumuzu kim bozmaya çalışırsa, birliğimizi kim bozmaya çalışırsa karşısında Türkiye’nin çimentosu olan AK Parti’yi bulacak. Teröre müsaade etmeyeceğiz. Biz asla birliğimizi beraberliğimizi bozdurmayacağız. Terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz. Terör örgütü ile mücadele ederken vatandaşımızı en güçlü şekilde koruyacağız. Bu seçime giderken AK Parti birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmak için ekmeği büyütmek için huzuru arttırmak sandıkta sizlerden oy bekliyor. Karşımızda kim var, tek söyledikleri şey, ‘AK Parti gitsin, Recep Tayyip Erdoğan gitsin, bunlar gitsin de Türkiye ne olursa olsun’ diyen bir zihniyet var. Bu anlayışı 31 Mart’ta sandıkta gömecek miyiz? CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı çıkmış, ‘Biz hepimiz bir araya geldik, AK Parti’yi götürmek üzerine siyaset yapıyoruz’ diyor. Bir partinin anlayışı böyle olur mu? Ülkeyi nereye götüreceğiyle ilgili bir projeleri yok" dedi.


Bakan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu yalancılıkla suçlayarak, "CHP Genel Başkanı çıkmış, elinde bir fotoğraf, fotoğrafta başörtülü bir bacımızı göstererek, ‘Bakın çöp kutusundan bir şeyler topluyor’ diyerek, ‘Ülkeyi bu hale getirdiniz’ diyor. Peki gerçek ne?Kadın, ‘Ben hayvanlara vermek üzere bunları topladım’ diyor. Bunların bakış açıları farklı. Milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyen bir ana muhalefete Kahta’dan oy çıkmaz, çıkmayacaktır Allah’ın izniyle. Ana muhalefetin genel başkanı göz göre göre yalan söylüyor. Türkiye’nin siyasi bakımdan en büyük eksikliği Türkiye’nin ana muhalefet eksikliğidir. Yalan siyaseti 31 Mart’ta sandığa gömülecektir. Bu mesele parti meselesi değil, bu mesele memleket meselesidir. Türkiye’nin alnının ak, başının dik olması için destek istiyoruz. AK Parti’ye verilecek oylar bu ülkeye diz çöktürmek isteyenleri diz çöktürecektir" ifadelerini kullandı.



"Bu memleket meselesidir"


AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinin AK Parti’ye her zaman sahip çıktığını dile getirerek, "Bizler yeni bir yola çıktık. Yeni sistemin ilk yerel seçimini 31 Mart’ta yapacağız. Biz sadece birilerini belediye başkanı yapmak gayesinde değiliz. Bu memleket meselesidir. İçeriden dışarıdan, birbirine destek olanların karşı duranların meselesidir. Bu mesele memleketin beka meselesidir. Biz sırtımızı size dayadık. Biz sırtımızı terör örgütlerine ya da dış güçlerine dayamadık" diye konuştu.


Milletvekili Muhammet Fatih Toprak konuşmasında, AK Parti’nin büyük yatırımlar yaptığına dikkat çekti. AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Kahta halkının Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacağını vurgulayarak, belediye başkan adayına başarılar diledi.


Törende Eski Milletvekili Mehmet Metiner, Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve Kahta Belediye Başkan Adayı Engin Akel açılış konuşması yaptı.


Açılış törenine AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Fatih toprak, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Süleyman Kılınç ve çok sayıda partili katıldı.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 12:40
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