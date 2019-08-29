Adalet Bakanı Gül: "(Kadına yönelik şiddet) Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız."

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