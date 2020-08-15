Adalet Bakanı Gül ikinci el otoda Güvenli Ödeme Sistemi'nin detaylarını paylaştı

Türkiye, birçok alanda hayatı kolaylaştırmak adına yenilik yapmaya devam ediyor. Son olarak ikinci el alım satımında yeni sisteme geçildi. Getirilen yeni düzenleme ile ikinci el araç alım ve satımı daha güvenli hale gelecek.

Güvenli ödeme sistemi nasıl olacak?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İkinci el otoda başlayan güvenli ödeme sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gül, güvenli ödeme sisteminin 2 Şubat 2020 itibariyle noterlerde başladığını ifade ederek, Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararla ikinci el araç satışında bundan böyle zorunlu olduğunu duyurdu. İşlemlerin artık güvenli olacağını belirten Gül, uygulamanın tüm Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elden ödeme dönemine son

İkinci el araç satımında güvenli ödeme sistemi ile birlikte elden yapılan ödemeler de son bulacak. Bu sistem ile beraber zaman zaman yaşanana mağduriyetler de tamamen bitmiş olacak.