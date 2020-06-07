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Aktüel

Adalet Bakanı Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı:

"Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum"

Yeniakit Publisher
2020-06-07 19:18:53 -
Adalet Bakanı Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı:

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.

Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bir hafta içinde önce Limasol, sonra Larnaka'da iki camiye düzenlenen alçakça saldırıları şiddetle kınıyorum. Rum yönetimini, bu provokatif eylemlerin tekrarlanmaması için acilen önlem almaya, failleri yakalayıp hukuki işlemleri yapmaya davet ediyoruz."

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