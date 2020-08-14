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Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur."

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:46:40 -
Adalet Bakanı Gül: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur."
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