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Aktüel Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı"
Aktüel

Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı"

"(İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı) Bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi. Tüm bu süreçleri; enkaz çalışmalarıyla, bilirkişi çalışmaları, teknik çalışmaları yapıyorlar" - "8 bloktan oluşan bir adliye, İzmir Adliyesi. İki blokta tespitler devam ediyor ve biz tedbiren çalışmalar bitinceye kadar da bu iki bloğun kullanılmaması hususunda bir karar aldık"

Yeniakit Publisher
2020-11-01 15:10:31 -
Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı"

İZMİR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının geçen cuma meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından soruşturma başlatarak heyet oluşturduğunu bildirdi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmirlilere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.

Başsavcılığın, depremde yıkılan binalarla ilgili çalışmalara başladığını belirten Gül, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız depremden hemen sonra soruşturma başlattı. Bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi. Tüm bu süreçleri; enkaz çalışmalarıyla, bilirkişi çalışmaları, teknik çalışmaları yapıyorlar. Başsavcılığımız bu konuyla ilgili kamuoyuyla paylaşacaktır ama büyük bir titizlikle, kasıt, ihmal veya herhangi bir mevzuata aykırı bir husus tespit edilmesi durumunda gereği yapılacaktır."

- İzmir Adliyesi'ndeki hasar tespit çalışmaları

Gül, İzmir Adliyesi'nin, depremin en fazla hissedildiği Bayraklı bölgesinde yer aldığını dile getirdi.

Adliyede bütün adli hizmetlerin kesintisiz bir şekilde yapılabileceğini aktaran Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ve dün Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yetkililer, tüm teknik ekipler adliyemizin durumunu tespit etmiş oldu. 8 bloktan oluşan bir adliye, İzmir Adliyesi. İki blokta tespitler devam ediyor ve biz tedbiren çalışmalar bitinceye kadar da bu iki bloğun kullanılmaması hususunda bir karar aldık. Diğer bloklarda hizmetlerin yapılmasına yönelik herhangi bir teknik engel olmadığı tespit edildi."

- Aile ve Asliye Hukuk mahkemeleri başka bir binaya taşınacak

Bakan Gül, kiralık olarak kullanılan iki bloklu ek binanın birinde hasar tespitinin sürdüğünü belirtti.

Vatandaşların ve personelin herhangi bir sıkıntıya uğramaması için tedbiren iki bloğun da taşınmasına karar verdiklerini duyuran Gül, "Aile ve Asliye Hukuk mahkemelerimizin bulunduğu bu binaları da Bölge Adliye Mahkemesine taşımış olacağız." dedi.

Gül, depremden etkilenen bölgede hukuk bürolarının yoğun olduğunu anlatarak, "Hem enkaz çalışmaları sürerken hem acımız varken, burada da hak kaybı yaşanmaması adına HSK'mız bir tavsiye kararı çıkardı. Buna göre duruşmaya gelemeyip mazeret beyan edecek avukat veya taraflar olursa 15 gün boyunca mahkemelerimizde bu mazeretlerin kabul edilmesi tavsiye edilme kararı verildi." diye konuştu.

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