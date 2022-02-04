Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ümraniye Cezaevindeki yangına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Ümraniye Cezaevindeki yangının söndürüldüğünü, hiç kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından Ümraniye E tipi cezaevinde bir koğuşta çıkan yangınla ilgili açıklama yapan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İstanbul Ümraniye E tipi Cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen bir infaz koruma başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır."